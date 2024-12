O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, iniciará, nesta terça-feira (3), uma visita ao Uruguai na qual concederá a mais alta honraria do país ao ex-presidente e aliado esquerdista José "Pepe" Mujica, disse uma autoridade à AFP.

O líder colombiano entregará a Mujica a Cruz de Boyacá, o maior prêmio civil da Colômbia.

A fonte presidencial colombiana afirmou que a data da reunião ainda não foi definida. Petro estará no Uruguai até quinta-feira.

Primeiro esquerdista no poder na Colômbia, o mandatário frequentemente expressa sua admiração por Mujica, que governou o Uruguai entre 2010 e 2015, sobretudo por sua "contribuição à integração latino-americana".

Assim como o ex-presidente uruguaio, Petro pertenceu a uma guerrilha em sua juventude, passou à clandestinidade e foi preso.

De acordo com a imprensa local, ele também se reunirá com o chefe de Estado do Uruguai, Luis Lacalle Pou, em final de mandato, e com o presidente eleito, Yamandú Orsi.

Petro comemorou o triunfo do herdeiro político de Mujica nas eleições de 24 de outubro e comparou o Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros com o grupo guerrilheiro colombiano M-19, do qual ele fez parte até firmar a paz em 1990.

