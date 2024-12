A tempestade Bora, que atinge a Grécia desde sábado, matou duas pessoas na ilha de Lemnos e causou danos significativos em Rhodes, informaram as autoridades neste domingo (1º).

Um fazendeiro de 57 anos e um homem de 70 anos morreram na ilha de Lemnos, ao longo da costa turca no nordeste do Mar Egeu, de acordo com a polícia grega.

O fazendeiro morreu quando tentava amarrar seu carro, preso na lama, ao trator para rebocá-lo, informou a televisão pública ERT.

A outra vítima faleceu ao cair de cabeça enquanto limpava as escadas de sua casa após a tempestade.

O fenômeno climático também causou grandes danos na ilha de Rhodes, no arquipélago do Dodecaneso, principalmente em estradas, casas e empresas, de acordo com as autoridades regionais.

"Rhodes sofreu muito na noite passada. Dezenas de operações de evacuação tiveram que ser realizadas, em condições particularmente difíceis", relatou o governador regional, Giorgos Hadjimarkos.

Moradores desta ilha turística receberam uma mensagem de alerta da Defesa Civil pedindo que ficassem em casa.

Uma proibição de dirigir também foi emitida. Os serviços de emergência estão "em alerta máximo", de acordo com a mesma fonte.

Cerca de 25 bombeiros de Atenas foram enviados como reforço para a ilha de Lemnos, e outros 35 para Rhodes.

