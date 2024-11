PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel se pronuncia sobre acordo de cessar-fogo com o Hezbollah

JERUSALÉM:

Israel se pronuncia sobre acordo de cessar-fogo com o Hezbollah

O gabinete de segurança israelense deve decidir, nesta terça-feira (26), se concorda com um cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano, após dois meses de guerra aberta com o movimento islamista pró-Irã.

DEIR EL_BALAH:

Burros de Gaza são uma ajuda vital em tempos de guerra

A vida de Amina Abu Maghasib depende do burro que puxa a carroça com a qual ele fornece transporte para os habitantes da Faixa de Gaza, devastada pela guerra, onde o combustível é escasso e caro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTIAGO:

Presidente do Chile nega denúncia de assédio sexual

O presidente do Chile, Gabriel Boric, enfrenta uma denúncia de suposto assédio sexual contra uma mulher há 10 anos, que ele nega "categoricamente", informou sua defesa nesta terça-feira (26).

-- EUROPA

BERLIM

Merkel recorda sem remorsos a crise dos refugiados e as relações com a Rússia

A ex-chanceler alemã Angela Merkel faz uma defesa veemente de seus 16 anos à frente da principal economia da Europa em seu livro de memórias "Liberdade", lançado nesta terça-feira (26) em 30 idiomas.

SIEM REAP:

Ucrânia recusa destruir seu estoque de minas antipessoais devido à invasão russa

A Ucrânia rejeita o seu compromisso de destruir o arsenal de quase seis milhões de minas antipessoais herdadas da era soviética devido à invasão da Rússia, a qual acusou de utilizar estes armamentos em cidades, fazendas e estações de transporte público.

PARIS:

Julgamento contra parentes e amigos de Pogba por extorsão começa em Paris

Um tribunal de Paris julga, nesta terça-feira (26), seis familiares e amigos do meia Paul Pogba, entre eles seu irmão mais velho, por tentativa de extorsão de 13 milhões de euros (70 milhões de reais em valores da época) em 2022.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BUSAN:

Principais pontos de atrito na negociação sobre poluição por plástico

Os países reunidos em Busan, na Coreia do Sul, têm uma semana para negociar o primeiro tratado global que visa reduzir a poluição plástica, um enorme desafio tendo em conta as suas divisões.

PARIS:

O lento avanço na batalha contra o HIV e a aids

Uma redução global de infecções e mortes, prevenção e tratamentos eficazes... a luta contra o HIV e a aids avança, embora o fim da epidemia continue sendo um objetivo distante.

ROVANIEMI:

Papai Noel espera pela neve em um Ártico cada vez mais quente

Falta menos de um mês para o Natal e Papai Noel está finalizando os preparativos para o grande dia, mas o aquecimento global e a falta de neve em sua cidade natal no Ártico o deixam preocupado.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões

PARIS:

