O Paris Saint-Germain precisa vencer o Bayern em Munique nesta terça-feira (26), na 5ª rodada da Liga dos Campeões, se não quiser complicar sua presença nas fases eliminatórias.

É certo que o conjunto parisiense, atual 25º na classificação, mesmo perdendo, seguirá com chances de ficar entre os 24 primeiros desta primeira fase da competição com 36 equipes, na qual quem ficar entre o 9º e o 24º lugar deverá disputar uma perigosa repescagem de ida e volta para chegar às oitavas.

Mas a margem de erro diminuiria bastante para os homens de Luis Enrique, que têm apenas quatro pontos em quatro partidas, e ainda precisam viajar a Salzburgo para encarar o Red Bull, receber o Manchester City de Pep Guardiola no Parque dos Príncipes e retornar à Alemanha para encarar o Stuttgart.

E, nesta fase da competição, cada ponto e cada gol contam para ganhar posições e ter mais chances de cruzar com um rival 'a priori' mais acessível nas rodadas de mata-mata.

Assim, o atual líder do Campeonato Francês deverá começar por melhorar seus números ofensivos (soma três gols em quatro partidas, dois deles por erros do goleiro).

A hipótese de uma eliminação na primeira fase, inédita desde que foi adquirido por um fundo do Catar em 2011, não é cogitada por ora no PSG, embora seu treinador espanhol reconheça "o perigo" no qual sua equipe se encontra depois da derrota para o Atlético de Madrid no último segundo (2 a 1) em 6 de novembro.

- Bayern também precisa vencer -

É em meio a essas dúvidas e a essa pressão que o jovem PSG, órfão de estrelas consagradas depois da saída de Kylian Mbappé, visita nesta terça o estádio Allianz Arena, um dos feudos mais inexpugnáveis da Europa, para desafiar o Bayern de Munique.

Mas o gigante bávaro está em processo de evolução sob as ordens de seu novo técnico, o ex-jogador belga Vincent Kompany. O 'Recordmeister' é apenas o 17º na classificação da Champions com duas vitórias e duas derrotas.

"Não estamos acostumados a ficar tão atrás na classificação. Reconhecemos a situação em que estamos. Se quisermos terminar no top-8, devemos ganhar quase todos os nossos jogos, e é o mesmo caso para o PSG. Será um grande jogo amanhã", explicou Harry Kane em entrevista coletiva.

No entanto, a mera comparação de elencos dá o favoritismo ao líder da Bundesliga, que, com Kane, Manuel Neuer, Jamal Musiala e Joshua Kimmich, impõe respeito sobre qualquer rival.

O PSG tentará levar ao certame europeu sua capacidade ofensiva em seu campeonato doméstico (36 gols em 12 jogos), no qual Bradley Barcola e Ousmane Dembélé supõem um perigo para as defesas, mas nenhum dos dois balançaram as redes na Champions nesta temporada.

Mas o PSG tampouco poderá se descuidar da defesa, porque o Bayern também marcou 36 gols em seu campeonato doméstico... em 11 jogos. Harry Kane está em grande forma e, na última sexta-feira, marcou um hat-trick contra o Augsburg para somar 14 gols no Campeonato Alemão (20 gols entre todas as competições, 5 deles na Champions).

"Desde que assinei com o Bayern acho que estou na melhor forma da minha carreira", declarou o atacante de 31 anos. O PSG sabe o que terá pela frente.

bap/iga/dam/dr/rpr/am