Um ônibus que viajava por uma remota estrada montanhosa no estado de Alagoas caiu em uma ribanceira, matando 23 pessoas, informaram as autoridades regionais.

Os serviços de resgate confirmaram que 22 pessoas morreram no local do acidente e outra pessoa sucumbiu após ser levada ao hospital, informou o governo do estado de Alagoas em comunicado.

O acidente ocorreu próximo à cidade de União dos Palmares, "tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas", disse mais cedo na rede X o governador, Paulo Dantas.

A imprensa local reportou "dezenas" de feridos e que o veículo transportava 40 pessoas.

O hospital regional da Mata recusou-se a fornecer à AFP informações sobre o número de mortos e feridos que recebeu das equipes de resgate.

O ônibus saiu da estrada em uma região montanhosa chamada Serra da Barriga, de difícil acesso.

Dantes declarou três dias de luto no estado pela "tragédia".

