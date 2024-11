O Paris Saint-Germain venceu o Toulouse por 3 a 0 nesta sexta-feira (22), no Parque dos Príncipes, e se manteve firme na liderança do Campeonato Francês, a quatro dias de enfrentar o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

No primeiro tempo, João Neves colocou o PSG na frente acertando chute de primeira (35'), antes do brasileiro Beraldo fazer o segundo em jogada de contra-ataque na reta final (84'). Nos acréscimos, o Vitinha, que havia entrado no intervalo, fechou o placar (90'+1).

Agora, o time parisiense volta as atenções para a visita ao Bayern pela Champions, em duelo que precisa vencer para entrar não se afastar da zona de classificação para a fase de mata-mata.

Com 32 pontos na Ligue 1, o PSG mantém seis de vantagem sobre o vice-líder Monaco, que mais cedo venceu o Brest (12º) por 3 a 2, com dois gols de Maghnès Akliouche, no jogo que abriu a 12ª rodada.

Com a vitória, os monegascos abrem provisoriamente seis pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (3º), que entra em campo no sábado contra o Lens (8º).

O time do Principado teve Akliouche como o herói do dia. O jovem de 22 anos marcou o primeiro e o terceiro gols (5' e 90'+1), e o segundo saiu dos pés de Aleksandr Golovin (24').

Abdallah Sima (50') e Ludovic Ajorque (90'+6) marcaram para o Brest, que além da derrota perdeu um de seus principais jogadores, o meio-campista Pierre Lees-Melou, que sofreu uma lesão e virou dúvida para o jogo contra o Barcelona daqui a quatro dias pela Champions.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Brest 3 - 2

PSG - Toulouse 3 - 0

- Sábado:

(13h00) Lens - Olympique de Marselha

(15h00) Saint-Etienne - Montpellier

(17h00) Reims - Lyon

- Domingo:

(11h00) Lille - Rennes

(13h00) Nantes - Le Havre

Auxerre - Angers

(16h45) Nice - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 32 12 10 2 0 36 10 26

2. Monaco 26 12 8 2 2 21 10 11

3. Olympique de Marselha 20 11 6 2 3 24 15 9

4. Lille 19 11 5 4 2 18 11 7

5. Lyon 18 11 5 3 3 18 15 3

6. Nice 17 11 4 5 2 21 11 10

7. Reims 17 11 5 2 4 19 15 4

8. Lens 17 11 4 5 2 12 9 3

9. Auxerre 16 11 5 1 5 20 19 1

10. Toulouse 15 12 4 3 5 13 14 -1

11. Strasbourg 13 11 3 4 4 20 22 -2

12. Brest 13 12 4 1 7 16 22 -6

13. Rennes 11 11 3 2 6 13 18 -5

14. Nantes 10 11 2 4 5 14 17 -3

15. Angers 10 11 2 4 5 13 20 -7

16. Saint-Etienne 10 11 3 1 7 10 25 -15

17. Le Havre 9 11 3 0 8 8 23 -15

18. Montpellier 7 11 2 1 8 11 31 -20

