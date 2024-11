O Irã aumentou consideravelmente suas reservas de urânio enriquecido nos últimos meses, "prosseguindo uma escalada, apesar de negar qualquer intenção de fabricar uma bomba nuclear", afirmou, nesta terça-feira (19), a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), consultada pela AFP.

Essas reservas totalizavam, em 26 de outubro, 6.604,4 kg (em comparação com 5.751,8 kg em meados de agosto), 32 vezes mais do que o limite autorizado pelo acordo de 2015, que limitava as atividades nucleares da República Islâmica em troca do levantamento das sanções internacionais.

