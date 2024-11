A campeã europeia Espanha se impôs sobre a Suíça, por 3 a 2, e fechou seu grande ano de 2024 invicta, nesta segunda-feira (18), na sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, na qual Croácia e Dinamarca carimbaram seus passaportes para as quartas de final.

Os espanhóis já estavam matematicamente garantidos nas quartas desde outubro e a vitória de sexta-feira em Copenhague, por 2 a 1, serviu para garantir a liderança do grupo A4.

Por isso o duelo diante dos suíços nesta segunda em Santa Cruz de Tenerife se apresentava sem nada em jogo para os homens de Luis de la Fuente, além da possibilidade de encerrar 2024 como um ano inesquecível, coroado sobretudo pelo título da Eurocopa na Alemanha em julho.

Um gol de pênalti de Bryan Zaragoza nos acréscimos deu a vitória ao conjunto espanhol. Antes disso, sua equipe ficou à frente no placar em duas ocasiões, com gols de Yeremy Pino (aos 32 minutos) e Bryan Gil (aos 68), mas, em ambos os casos, os suíços conseguiram igualar, por meio de Joel Monteiro (63) e Andi Zeqiri (85 de pênalti).

"Temos um presente magnífico e um futuro maravilhoso. Estes jogadores só precisam de oportunidades e isto nos faz mais fortes", comemorou De la Fuente.

No grupo liderado pela Espanha ainda havia uma vaga em jogo para a disputa das quartas de final, que ficou com a Dinamarca após o empate sem gols contra a Sérvia em Leskovac.

Dinamarqueses e sérvios eram os dois candidatos à segunda colocação e, consequentemente, às quartas da competição, mas os segundos estavam em uma situação mais complicada, porque chegaram à última rodada a dois pontos dos nórdicos, e a vitória sobre estes era obrigatória.

- Gvardiol, ao resgate -

Em Split, a Croácia precisava de um ponto contra uma seleção portuguesa relaxada e que, inclusive, abriu mão de vários pesos-pesados, como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, ao chegar com seus deveres cumpridos.

A seleção dos Bálcãs conseguiu sua classificação graças ao empate em 1 a 1, no qual os portugueses abriram o marcador com João Félix, aos 33 minutos.

Josko Gvardiol, que teve um gol anulado aos 62, foi o herói da noite para a Croácia, marcando o tento que devolveu a igualdade ao placar e que acabou garantindo a vaga nas quartas de final da competição, da qual a Croácia é a atual vice-campeã.

Portugal não tinha nada em jogo e fechou seu grupo com uma ampla vantagem de seis pontos sobre os croatas e sem perder nenhuma partida.

- Escócia rebaixa Polônia -

A Escócia precisava vencer a Polônia e de um revés da Croácia para se classificar. Conseguiu o primeiro objetivo, já que venceu os poloneses por 2 a 1 em Varsóvia com um gol de Andrew Robertson nos acréscimos.

A vitória, no entanto, não fez com que os escoceses chegassem ao segundo lugar e às quartas de final por causa do empate croata, mas os colocou na terceira posição, permitindo que disputem um "play-off" em março para lutar pela permanência na elite.

O contrário ocorreu com a Polônia, a quem bastava um ponto para manter a terceira colocação. A derrota nos últimos instantes condena os poloneses ao rebaixamento direto para a segunda divisão.

