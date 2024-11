A fabricante de aviões americana Boeing enviou as primeiras notificações de demissão, no contexto do plano da empresa para reduzir 10% da sua força de trabalho no mundo. Mais de 2 mil funcionários foram afetados no estado de Washington.

A empresa havia anunciado no mês passado o plano de redução do quadro de funcionários, que era de 170.688 pessoas em 31 de dezembro de 2023.

Segundo documento divulgado nesta segunda-feira (18) pelo Serviço de Segurança do Emprego de Washington, a Boeing decidiu demitir 2.199 pessoas no estado a partir de 20 de dezembro.

Washington foi onde a empresa nasceu, em 1926. O estado abriga as linhas de montagem dos modelos 737 (em Renton) e 777 e 767 (em Everett). Essas duas unidades foram paralisadas durante mais de 50 dias por uma greve de mais de 33 mil membros do braço local do sindicato IAM, em meio à negociação de um novo acordo coletivo.

“Conforme anunciamos, ajustamos o nível de funcionários para nos alinharmos à nossa realidade financeira e às nossas novas prioridades”, informou a Boeing à AFP. A maior parte das pessoas demitidas nesta semana vai deixar a empresa em janeiro, com indenizações e plano de saúde válido por três meses.

