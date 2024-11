O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse que os Estados Unidos e outras potências ocidentais estão utilizando o Exército ucraniano como "tropa de choque" para lutar contra a Rússia, e isto poderia desencadear um conflito global, informou a imprensa estatal.

Seul e Washington acusam Pyongyang de enviar mais de 10.000 soldados para apoiar a Rússia em sua guerra na Ucrânia. Analistas afirmam que Kim busca receber em troca a tecnologia de Moscou e a experiência no front de suas tropas.

A Coreia do Norte nega o envio de soldados e Kim não fez nenhuma menção ao tema em seu discurso para um grupo de comandantes, segundo a agência oficial de notícias KCNA.

Os Estados Unidos e outras potências ocidentais estão usando o conflito na Ucrânia para "ampliar o alcance de suas intervenções militares globalmente", afirmou o norte-coreano.

Também estão tentando "melhorar sua experiência nos combates e usam a Ucrânia como tropa de choque" contra a Rússia, acrescentou.

A contínua ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia "aumenta os temores de uma Terceira Guerra Mundial", alertou.

Kim afirmou que seu país reforçaria suas armas nucleares de defesa "sem limites".

As declarações ocorrem depois de Seul ter afirmado na semana passada que as tropas da Coreia do Norte começaram a "participar em operações de combate" ao lado das forças russas perto da fronteira com a Ucrânia.

