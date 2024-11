O Exército de Israel anunciou que seis soldados morreram em combate no sul do Líbano nesta quarta-feira (13), o que supõe o dia mais letal para suas tropas desde o início da ofensiva terrestre em setembro.

Os soldados "caíram em combate no sul do Líbano", indicaram as forças armadas em comunicado.

Em 23 de setembro, Israel realizou uma campanha de bombardeios maciços, em especial nos redutos do movimento islamista Hezbollah, que lança diariamente foguetes, mísseis e drones contra Israel.

Uma semana depois, as forças israelenses iniciaram operações terrestres no sul do Líbano, onde 47 militares israelenses morreram em combates contra o grupo pró-iraniano.

Mais de 3.300 pessoas já morreram no Líbano, segundo as autoridades, desde que os enfrentamentos começaram em outubro de 2023, quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em apoio ao aliado Hamas na Faixa de Gaza, onde o movimento islamista palestino está em guerra com Israel.

A maioria das vítimas morreu a partir do início da ofensiva israelense em setembro.

