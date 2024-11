O Irã iniciou a construção de um túnel "defensivo" integrado na rede de metrô de Teerã para "enfrentar situações de emergência", informaram os veículos oficiais de imprensa nesta terça-feira (12).

"Pela primeira vez no país, está sendo construído um túnel com características defensivas em Teerã", disse Jafar Tashakori, chefe da comissão de transportes do Conselho Municipal, citado pela agência oficial de notícias Irna.

"Segue o percurso entre as estações de metrô ‘Defensores da Saúde’ e ‘Hospital Imam Khomeini’ e permite o acesso direto a este centro médico através do túnel", acrescentou.

Ele não forneceu mais detalhes sobre este túnel "defensivo".

Em persa, a palavra "defesa" pode ter múltiplos significados, uma vez que os médicos e enfermeiros são chamados de "defensores da saúde" e os policiais de "defensores da segurança".

"Esta iniciativa inovadora representa um grande avanço para melhorar a preparação de Teerã para emergências e possíveis crises", acrescentou Tashakori segundo a Sepah News, órgão da Guarda Revolucionária.

O anúncio da construção deste túnel surge em um contexto de crescentes tensões entre Irã e Israel, que atacou instalações militares em território iraniano em 26 de outubro, em retaliação aos disparos de mísseis iranianos contra Israel em 1º de outubro.

Quatro soldados morreram no ataque israelense, segundo as autoridades iranianas, que afirmaram que o ataque causou apenas danos limitados aos sistemas de radar.

Segundo a imprensa, um civil também morreu neste ataque, ao qual o Irã prometeu responder.

pdm/anr/feb/mab/mb/aa