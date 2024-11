Duas mulheres inglesas, de 55 anos, descobriram ter sido trocadas ao nascer após realizarem testes de DNA por curiosidade. Elas movem um processo contra o governo britânico pedindo uma indenização.





A mídia inglesa está tratando a família, que não foi identificada, por Tony, Claire (a irmã descoberta recentemente) e Jessica (a irmã com a qual o homem foi criado); já a mãe foi nomeada como Joan.





A troca só foi descoberta quando Tony decidiu realizar um teste de DNA caseiro em 2022. O resultado, no entanto, não identificou Jessica - que já havia realizado o exame e presenteado o irmão - como a irmã biológica, mas uma mulher desconhecida.





Tony decidiu escrever um e-mail para sua nova parente, Claire - que havia realizado um teste parecido dois anos antes. Após receber uma resposta, ele descobriu que a mulher havia nascido no mesmo hospital de Jessica e, depois de uma breve investigação, percebeu que ambas poderiam ter sido trocadas no nascimento.





Entenda o caso





Joan contou à BBC que realizaria o parto em casa, mas decidiu ir ao hospital de West Midlands após ter alterações na pressão. Depois do procedimento, a filha foi levada para um berçário enquanto a mãe descansava.





As bebês, nascidas com apenas uma hora e trinta minutos de diferença, eram fisicamente parecidas, a não ser pela cor do cabelo, mas a família não desconfiou. Claire, no entanto, disse que sempre se sentiu muito diferente dos pais e chegou a suspeitar ter sido adotada.





O exame de DNA da “nova” irmã não tinha conexão com o local de nascimento dos pais e mostrava um primo de primeiro grau que ela não conhecia. Em 2022, ela recebeu uma notificação no site da empresa responsável pelo teste informando que um irmão tinha entrado em sua árvore genealógica.





Um segundo exame confirmou a teoria de que os bebês haviam sido trocados ao nascer. Desde então, Claire - que possuía uma relação conturbada com a família que a criou - procurou Joan, sua mãe biológica, e passou a se envolver na dinâmica familiar de seus novos parentes.





Descoberta abalou família





As duas descobriram gostos em comum, se tornando muito próximas. Joan e Claire chegaram a viajar juntas para investigar a origem da família e ter contato com outros parentes.





A descoberta de uma “nova irmã” prejudicou o relacionamento da família com Jessica, que optou por se afastar dos parentes, deixando de chamar Joan de mãe e não se relacionando com Claire.





