Disputa entre Kamala e Trump será definida em votação no dia 5 de novembro

SÃO PAULO, SP, E WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Kamala Harris chegou ao dia D das eleições americanas com vantagem sobre Donald Trump em projeções eleitorais. Até esta terça-feira (5), a menos de 24 horas do fim da votação, oito de dez veículos de mídia e centros de análise previam uma vitória da democrata, e apenas dois, do republicano.

A diferença no número de delegados que cada um obteria segundo esses modelos estatísticos, porém, varia bastante, de 2 a 78 representantes, segundo a lista de plataformas reunida pelo agregador de pesquisas Interactive Polls.





A eleição para presidente no país é indireta, por meio do Colégio Eleitoral, composto por 538 delegados divididos proporcionalmente entre os 50 estados. Para se eleger, Kamala ou Trump precisam alcançar pelo menos 270 deles, mesmo que não tenham a maioria dos votos populares.





Entre os portais que projetam a vitória da vice-presidente, por exemplo, está o Sabato's Crystal Ball, um centro de análises referência em projeções eleitorais, vinculado à Universidade da Virgínia. Eles estimam um placar final de 276 delegados para a democrata e 262 para o republicano.





A previsão dos especialistas é que ela deve vencer nos estados de Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Nevada. Já ele deve levar Arizona, Carolina do Norte e Geórgia. A projeção leva em conta as pesquisas mais recentes de intenção de voto e a exposição negativa do republicano nos últimos dias.





"Se Harris vencer, isso pode ser um indicador de que os últimos dias de uma campanha podem fazer diferença, mesmo em um momento em que tantos votam antes do dia da eleição. Não vamos recapitular as várias manchetes sobre Trump e seus aliados nos últimos dez dias, mas pergunte a si mesmo: Trump terminou esta corrida em alta?", escrevem os autores da projeção.





Na lista de plataformas que projetam uma vitória de Kamala estão ainda: FiveThirtyEight, da ABC News (270 a 268 delegados); a revista britânica The Economist (270 a 268); e o Elections Daily, ligado à rede de notícias Decision Desk HQ (292 a 246).





Além desses, figuram os independentes Nate Silver, conhecido estatístico e analista político americano (271 a 267); e os portais CNalysis (308 a 230), JKH Forecasts (272 a 266) e Race to the White House (275 a 263).





Os únicos que projetavam uma vitória de Trump até a madrugada desta terça eram o Decision Desk HQ, que contabiliza 275 delegados para o republicano e 263 para a adversária, e a projeção do DailyMail em parceria com J.L. Partners, por 287 a 251.