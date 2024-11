Um tribunal da Pensilvânia aprovou, nesta terça-feira (5), um pedido para estender o horário de votação em um condado fortemente pró-Trump, depois de as urnas locais sofrerem uma falha de software em pleno dia das eleições.

Deste modo, os eleitores terão duas horas a mais para votar no condado de Cambria, que registrou aproximadamente 70% dos votos a favor do republicano em 2020.

O caso foi apresentado pela junta eleitoral local, que alegou que um "mau funcionamento do software" nas urnas havia "impedido os eleitores de escanearem suas cédulas preenchidas", de acordo com documentos judiciais apresentados nesta terça-feira.

Em resposta, o Tribunal de Apelações Comuns do condado de Cambria ordenou que o horário de votação fosse estendido das 20h para as 22h (horário local), ou seja, até 0h de Brasília.

"Os problemas desta manhã com o processamento das cédulas em Cambria causaram atrasos; isso é inaceitável, simples e diretamente", disse o presidente do Comitê Nacional Republicano, Michael Whatley, em um comunicado após a apresentação do caso.

"Nosso time jurídico agiu imediatamente para apoiar a extensão dos horários, dando aos eleitores a oportunidade de votar. Precisamos que os eleitores PERMANEÇAM NA FILA!" acrescentou.

