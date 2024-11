O Arsenal perdeu neste sábado (2) por 1 a 0 para o Newcastle fora de casa, durante a pela 10ª rodada da Premier League, uma dura derrota que pode levar os 'Gunners' a ficarem a oito pontos da liderança neste fim de semana.

Esta é também a segunda derrota dos jogadores de Mikel Arteta nas últimas três rodadas. Depois de perder por 2 a 0 na visita ao Bournemouth, o Arsenal empatou em 2 a 2 em casa com o Liverpool, antes da visita ao estádio dos 'Magpies'.

O atacante sueco Alexander Isak aproveitou um cruzamento para a área de Anthony Gordon para finalizar com uma cabeçada em meio aos zagueiros dos 'Gunners' Gabriel e William Saliba (12') e marcar o único gol do jogo, o décimo sofrido pelo time londrino nos últimos seis jogos do campeonato.

O Arsenal, segundo colocado nas duas últimas edições da Premier League, soma apenas 18 pontos após 10 jogos e está cinco pontos atrás do líder Manchester City.

Os próximos jogos tampouco serão fáceis para os ‘Gunners’: uma visita a Milão na quarta-feira para enfrentar a Inter e o derby em casa contra o Chelsea no domingo.

Já o Newcastle encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer no campeonato (dois empates e três derrotas), sua pior série em mais de dois anos. Com a vitória, os jogadores comandados por Eddie Howe chegam aos 15 pontos e ocupam a oitava posição.

--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e clasificação:

- Sábado:

Newcastle - Arsenal 1 - 0

Nottingham - West Ham

AFC Bournemouth - Manchester City

Ipswich Town - Leicester

Liverpool - Brighton

Southampton - Everton

(14h30) Wolverhampton - Crystal Palace

- Domingo:

(11h00) Tottenham - Aston Villa

(13h30) Manchester United - Chelsea

- Segunda-feira:

(17h00) Fulham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 23 9 7 2 0 20 9 11

2. Liverpool 22 9 7 1 1 17 5 12

3. Arsenal 18 10 5 3 2 17 11 6

4. Aston Villa 18 9 5 3 1 16 11 5

5. Chelsea 17 9 5 2 2 19 11 8

6. Brighton 16 9 4 4 1 16 12 4

7. Nottingham 16 9 4 4 1 11 7 4

8. Newcastle 15 10 4 3 3 10 10 0

9. Tottenham 13 9 4 1 4 18 10 8

10. Brentford 13 9 4 1 4 18 18 0

11. Fulham 12 9 3 3 3 12 12 0

12. AFC Bournemouth 12 9 3 3 3 11 11 0

13. West Ham 11 9 3 2 4 13 16 -3

14. Manchester United 11 9 3 2 4 8 11 -3

15. Leicester 9 9 2 3 4 13 17 -4

16. Everton 9 9 2 3 4 10 16 -6

17. Crystal Palace 6 9 1 3 5 6 11 -5

18. Ipswich Town 4 9 0 4 5 9 20 -11

19. Wolverhampton 2 9 0 2 7 12 25 -13

20. Southampton 1 9 0 1 8 6 19 -13

./bds/jw/pi/dam/cl/aam