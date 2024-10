A Apple lançou, nesta segunda-feira (28), seu primeiro sistema de inteligência artificial (IA) generativa para seus smartphones, computadores e tablets. Batizado de “Apple Intelligence”, o recurso havia sido anunciado em junho.

É a entrada desse gigante na era da tecnologia que está no centro das atenções do Vale do Silício. Google, Microsoft, Amazon, Meta e Apple consideram a IA o próximo capítulo da história da informática.

“Apple Intelligence inaugura uma nova era para o iPhone, o iPad, o Mac, e propõe novas ferramentas e experiências que transformarão o que nossos usuários podem fazer”, declarou Tim Cook, diretor executivo da Apple, em comunicado publicado nesta segunda.

As novas funções disponíveis incluem o resumo de notificações e mensagens, ajuda para escrever e a busca de fotos por descrição.

Por enquanto, a Apple Intelligence ficará disponível apenas em inglês. No próximo ano, serão adicionados português, espanhol, chinês, alemão, francês, italiano, japonês, entre outras línguas.

