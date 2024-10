PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL GAZA LÍBANO: Netanyahu elogia ataque 'preciso' contra o Irã; Israel bombardeia Gaza e Líbano

URUGUAI ELEIÇÕES: Uruguai vota para presidente com pupilo de Mujica como favorito

=== ISRAEL GAZA LÍBANO ===

JERUSALÉM:

Netanyahu elogia ataque 'preciso' contra o Irã; Israel bombardeia Gaza e Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (27) que o ataque "preciso e potente" de Israel contra o Irã no sábado cumpriu todos os objetivos, no momento em que as tropas do país bombardeiam, sem trégua, o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza.

JERUSALÉM:

Netanyahu espera vitória de Trump nos EUA, afirmam analistas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está apostando no retorno de Donald Trump à Casa Branca para ter mais margem de manobra nas guerras que está travando no Oriente Médio.

=== URUGUAI ELEIÇÕES ===

MONTEVIDÉU:

Uruguai vota para presidente com pupilo de Mujica como favorito

Os uruguaios comparecem às urnas neste domingo (27) para escolher o sucessor do presidente de centro-direita Luis Lacalle Pou, uma eleição que tem um pupilo do ex-presidente de esquerda José Mujica como favorito, mas que deve seguir para o segundo turno.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Segundo turno das eleições municipais, um novo teste para Lula e Bolsonaro

Milhões de brasileiros comparecem às urnas neste domingo (27) para o segundo turno das eleições municipais, um teste para os movimentos liderados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, já visando a campanha presidencial de 2026.

LA PAZ:

Ex-presidente boliviano Evo Morales denuncia atentado com tiros contra seu veículo

O ex-presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) denunciou neste domingo uma tentativa de assassinato de "homens encapuzados", que abriram fogo contra o seu veículo e feriram seu motorista em Cochabamba, na região central do país.

CARACAS:

'Ninguém vetará nem calará a Venezuela', diz Maduro após bloqueio do Brasil nos Brics

O presidente Nicolás Maduro afirmou no sábado que "ninguém vetará nem calará a Venezuela", depois de seu governo ter denunciado que o Brasil bloqueou a entrada do país nos Brics durante a reunião de cúpula na cidade russa de Kazan.

CARACAS:

Natal, medo e isolamento internacional: a Venezuela três meses após eleições

Já é "Natal" na Venezuela: árvores, luzes, canções. O presidente Nicolás Maduro decretou a antecipação da festividade após sua reeleição há três meses, que a oposição insiste ter sido fraudulenta, enquanto aposta em uma pressão internacional cada vez menor para reivindicar sua vitória.

KALAMAZOO:

Kamala busca impulso com Michelle Obama; Trump faz novos ataques a imigrantes

Em sua busca por votos a 10 dias das eleições, Kamala Harris e Donald Trump percorrem estados-chave no penúltimo fim de semana de campanha, no qual Michelle Obama subiu ao palco em apoio à candidata democrata, enquanto o republicano voltou a atacar sua rival e os imigrantes.

GOLDFIELD:

Teorias da conspiração e ameaças: a nova realidade eleitoral dos EUA

Durante vinte anos, a americana Cindy Elgan realizou eleições sem problemas em Esmeralda, um pequeno condado rural no estado de Nevada, onde todos se conhecem. Mas agora seus vizinhos acreditam que ela faz parte de uma conspiração para impedir que Donald Trump ganhe a presidência.

-- EUROPA

TBLISI:

Partido governante vence eleições legislativas na Geórgia; oposição denuncia fraude

O partido governante conservador Sonho Georgiano venceu as eleições legislativas de sábado, anunciou neste domingo (27) a Comissão Eleitoral, uma vitória rejeitada pela oposição pró-União Europeia e marcada por pressões, segundo os observadores internacionais.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Partido que governa o Japão perde a maioria nas legislativas, apontam projeções

A legenda que governa o Japão, o conservador Partido Liberal Democrático (PLD), perdeu neste domingo (27) a maioria nas eleições legislativas pela primeira vez desde 2009, segundo as projeções do canal público NHK, um duro revés para o novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba.

=== ESPORTE ===

