O tenista britânico Jack Draper, número 18 do mundo, conquistou o ATP 500 de Viena neste domingo (27), ao derrotar na final o russo Karen Khachanov (N.24).

Draper fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 35 minutos.

Este é o primeiro título de ATP 500 do britânico de 22 anos, que em junho conquistou o ATP 250 de Stuttgart. Na próxima semana, ele entrará no Top 15 do ranking masculino pela primeira vez na carreira.

Durante a campanha em Viena, Draper eliminou na semifinal o italiano Lorenzo Musetti, número 16 do mundo (6-2 e 6-4) e perdeu apenas um set no torneio.

