O Corinthians empatou com o argentino Racing em 2 a 2 nesta quinta-feira (24), em São Paulo, no jogo de ida de uma das semifinais da Copa Sul-Americana de 2024, em duelo marcado pela intensa chuva que caiu durante toda a partida.

O atacante Maximiliano Salas colocou os argentinos na frente logo aos seis minutos e o Timão conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com dois belos gols do centroavante Yuri Alberto.

No início da segunda etapa, o ponta uruguaio Gastón Martirena, com um chute de fora da área, deixou tudo igual (54').

A forte chuva condicionou a partida, pois com partes do gramado completamente alagadas, dificultou o jogo rápido e técnico por parte das duas equipes.

Apesar da pressão local nos últimos minutos, o Racing conseguiu segurar o resultado e poderá decidir a classificação para a final diante de sua torcida, na próxima quinta-feira, em seu estádio, o Cilindro de Avellaneda.

Na outra semifinal, cujo jogo de ida foi disputado na quarta-feira, o Cruzeiro empatou com o também argentino Lanús em 1 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte.

A final da Copa Sul-Americana será disputada em jogo único em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro.

--- Ficha Técnica

Corinthians - Racing 2 - 2

Estádio: Neo Química Arena (São Paulo)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Gols:

Corinthians: Alberto (11', 33')

Racing Club: Salas (6'), Martirena (54')

Cartões amarelos:

Corinthians: Depay (75')

Racing Club: Nardoni (70'), Arias (82'), Martínez (82')

Escalações:

Corinthians: Hugo Souza - Fagner (cap.) (Matheuzinho 74'), André Ramalho, Cacá, Matheus Bidu - José Martínez (Angel Romero 25'), Charles (Alex Santana 59'), André Carrillo (Breno Bidon 74') - Garro (Igor Coronado 74'), Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Racing Club: Gabriel Arias (cap.) - Marco Di Cesare, Agustín García, Gaston Martirena, Gabriel Rojas - Santiago Sosa, Juan Ignacio Martín - Juan Fernando Quintero (Luciano Vietto 81'), Agustín Almendra (Bruno Zuculini 77'), Adrián Emmanuel Martínez, Maximiliano Salas (Santiago Quiros 85'). Técnico: Gustavo Costas.

bds/cl/prb/aam