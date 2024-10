Os preços do petróleo subiram com força nesta terça-feira, impulsionados pelo indicador favorável da demanda chinesa e pela perspectiva de um ataque de Israel ao Irã.

O preço do Brent para entrega em dezembro subiu 2,35%, aos US$ 76,04, e o do WTI para novembro teve alta de 2,17%, aos US$ 72,09.

Para Phil Flynn, do Price Futures Group, um anúncio da China “desencadeou o movimento” de alta. Autoridades chinesas aumentaram as cotas de importação de petróleo bruto aplicadas às refinarias independentes em 2025 em relação ao ano em curso, uma notícia vista como sinal de fortalecimento da demanda interna e do consumo chinês, cujo nível foi motivo de preocupação durante meses.

