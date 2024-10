O youtuber americano Elliot Eastman, de 26 anos, foi baleado na perna e sequestrado por homens que passavam por policiais na última quinta-feira (17/10). O criador de conteúdo mora em Sibuco, uma zona perigosa no sul das Filipinas, para onde se mudou após se casar com uma mulher do local.





Elliot segue desaparecido, mas o FBI (a polícia federal dos Estados Unidos) desembarcou na Ásia para investigar o caso. Os investigadores já ouviram Karisha Jala, esposa do americano. O casal vivia em um barraco de concreto pertencente ao pai da mulher.

"Quando um cidadão americano está desaparecido, trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades locais enquanto elas realizam seus esforços de busca e fazemos todos os esforços para manter as linhas de comunicação abertas com as famílias”, disse a Embaixada dos EUA nas Filipinas em comunicado.







Segundo a imprensa internacional, a polícia local tentou perseguir os supostos sequestradores e sua vítima, após o sequestro. Elliot e a esposa estavam em casa, quando quatro homens teriam arrombado a porta e invadido o local.





Os agressores teriam dito que eram policiais e levaram o americano em uma lancha. A polícia local chegou por volta das 23h e encontrou sangue e cartucho vazio de bala de um rifle no chão. “Ainda não temos provas de vida e nenhum contato dos sequestradores. Tanto aqui nas Filipinas quanto nos EUA, nenhuma comunicação desse tipo foi recebida ainda”, disse um porta-voz da polícia local.









O ex-prefeito de Sibuco, Norbideiri Edding, apontou que os sequestradores podem ter escolhido o americano porque achavam que ele era um estrangeiro rico. Segundo ele, Elliot enfrentava dificuldades financeiras após ter sido enganado por uma antiga namorada.





No entanto, não deu mais detalhes sobre o caso. No último dia 22 de setembro, Elliot fez uma live no Facebook em que relatou que estava com medo de viver naquele local.





"Enquanto eu estiver aqui, minha vida ainda estará em risco, sabia? Essa é a realidade, especialmente na área em que estou... Não são só as Filipinas. Esta área em que estou é uma das mais perigosas do país, então é literalmente como uma zona vermelha”, disse.









Segundo a polícia, os dois viveram cinco meses no local. “Há noites em que tenho medo, há momentos em que tenho medo... mas melhorou. No passado, eu tinha dificuldade para dormir à noite”, relatou.





Em uma biografia em seu canal no YouTube, Eastman escreveu: “Olá a todos, sou Elliot Eastman, tenho 26 anos e vim para as Filipinas há cerca de um ano e meio, onde conheci o amor da minha vida nas profundezas das montanhas da zona vermelha das Filipinas.