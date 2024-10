Dominic Thiem se aposentou oficialmente do tênis. O ex-número 3 do mundo, campeão do US Open em 2020, foi eliminado nesta terça-feira (22) do ATP 500 de Viena.

O austríaco de 31 anos foi derrotado na primeira rodada pelo italiano Luciano Darderi por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-1, em uma hora e 32 minutos de jogo.

Na 318ª posição no ranking da ATP, Thiem recebeu convite para jogar o torneio em Viena, mas não pôde com o adversário de 22 anos, número 42 do mundo.

"Eu realmente gostaria de agradecer a vocês por todos esses anos sensacionais, porque é claro que sou apenas uma parte disso tudo, de toda a carreira", disse o austríaco após a partida.

"Toda a jornada foi um verdadeiro sonho", acrescentou o tenista, aclamado de pé pelos cerca de 10 mil espectadores presentes.

Ao longo de sua carreira, Dominic Thiem venceu 17 torneios, incluindo o US Open de 2020, seu único Grand Slam. Além disso, disputou duas finais de Roland Garros e uma do Aberto da Austrália.

Em meados de 2021, teve que se afastar das quadras por uma lesão de ligamento no punho direito e não conseguiu recuperar o mesmo nível.

Thiem encerra a carreira com um retrospecto de 348 vitórias e 215 derrotas.

kym-anb/alh/iga/dam/cb/aam