Nove pessoas, incluindo sete membros de uma equipe de remo, morreram na noite de domingo (20) em um acidente de van no Paraná, sul do país, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

“Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela rede social X.

“Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”, acrescentou.

Os sete remadores falecidos tinham entre 15 e 20 anos, segundo o G1, e faziam parte do Clube Centro Português e do projeto Remar para o Futuro, uma iniciativa da prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

As outras duas vítimas fatais foram o motorista, de 52 anos, e o coordenador da equipe, de 43, de acordo com o portal.

O acidente ocorreu quando a van que transportava os atletas foi atingida por um caminhão que aparentemente perdeu os freios, informou a Polícia Rodoviária Federal.

A equipe estava retornando a Pelotas após participar do Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo, explicou a Confederação Brasileira de Remo em uma mensagem no Instagram.

Na publicação, a entidade esportiva deixou suas condolências e incluiu um vídeo de parte da equipe após ganhar uma medalha de ouro na competição.

