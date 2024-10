PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Drone é lançado do Líbano contra casa de Netanyahu em meio à guerra entre Israel e Hezbollah

CUBA APAGÃO: Cuba continua na escuridão e luta para reativar seu sistema elétrico

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Drone é lançado do Líbano contra casa de Netanyahu em meio à guerra entre Israel e Hezbollah

Israel anunciou, neste sábado (19), que um drone lançado do Líbano tinha como alvo a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estava ausente do local, em meio à ofensiva israelense contra o movimento libanês Hezbollah, que reivindicou disparos de foguetes contra várias regiões do país.

TEERÃ:

O Irã combina ameaças e diplomacia em sua estratégia em relação a Israel

O Irã ameaça uma resposta contundente se Israel responder ao seu ataque com mísseis no início do mês, ao mesmo tempo que multiplica iniciativas diplomáticas para evitar uma guerra regional total.

=== CUBA APAGÃO ===

HAVANA:

Cuba continua na escuridão e luta para reativar seu sistema elétrico

Cuba amanheceu às escuras neste sábado(19), um dia após uma pane na principal usina termoelétrica da ilha provocar um colapso do sistema elétrico, que as autoridades tentam reativar.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

DETROIT:

Kamala e Trump se cercam de celebridades em estados-chave

Kamala Harris e Donald Trump se cercarão de celebridades neste fim de semana na Pensilvânia e em Michigan, dois dos estados mais disputados, que desempenharão um papel decisivo em uma das eleições presidenciais mais acirradas da história dos Estados Unidos.

CIDADE DA GUATEMALA:

Jornalista guatemalteco Zamora obtém prisão domiciliar após dois anos preso

Um tribunal da Guatemala concedeu prisão domiciliar ao jornalista José Rubén Zamora, preso desde julho de 2022 por processos abertos pelo questionado Ministério Público do país, que motivaram condenações internacionais e apelos urgentes para a sua libertação.

CIDADE DO MÉXICO:

México faz apreensão recorde de 8,3 toneladas de drogas no Pacífico

Um carregamento de 8,3 toneladas de drogas foi apreendido nas águas do Pacífico mexicano, a maior apreensão do país em uma operação no mar, informou a Marinha na sexta-feira.

=== ECONOMIA ===

Boeing e trabalhadores chegam ao acordo em princípio para acabar

A Boeing e seus trabalhadores impressionantes chegaram a um acordo em princípio, o sindicato IAM-District 751 que os representa anunciado no sábado, mais de um mês após o início da disputa trabalhista.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--FÓRMULA UM

