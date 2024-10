O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido do único treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, disputado nesta sexta-feira (18) no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

Sainz fez a melhor volta com o tempo de 1m33s602, superando em 21 milésimos seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc.

O terceiro colocado foi o holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, a 253 milésimos do espanhol.

O britânico Lando Norris (McLaren), grande rival de Verstappen na luta pelo título, fez o quarto melhor tempo (+0.266), seguido por seu companheiro, o australiano Oscar Piastri (+0.306).

O holandês da Red Bull, que não vence desde o GP da Espanha, em junho, espera quebrar o jejum no próximo domingo, depois de oito corridas.

O GP dos Estados Unidos tem apenas uma sessão de treino livre antes de os pilotos participarem ainda nesta sexta-feira da classificação para a corrida sprint, que será disputada no sábado.

Depois da prova, será realizado o treino de classificação para definir o grid de largada para a corrida de domingo.

- Resultados do treino livre desta sexta-feira:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:33.602 (25 voltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:33.623 (27)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.855 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.868 (25)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:33.908 (26)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.963 (22)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.093 (27)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:34.096 (24)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:34.112 (24)

Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.313 (20)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:34.364 (24)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:34.375 (24)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.443 (28)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:34.618 (26)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:34.619 (24)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:34.638 (24)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:34.806 (24)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:35.041 (26)

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes) 1:35.248 (27)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:37.219 (15)

