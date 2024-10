A Nasa está organizando o prêmio ‘LunaRecycle’, que dará US$ 3 milhões - aproximadamente R$ 17 milhões - para quem realizar um projeto que solucionar o descarte de lixo espacial, como embalagens de alimentos consumidos pelos astronautas e materiais de experimentos científicos.





Tais adversidades afetam futuras missões à Lua, o objetivo da competição é buscar soluções para maximizar a quantidade de resíduos que podem ser reciclados. Os materiais reutilizados fazem parte de uma lista de categorias de lixo e itens relevantes para uma missão lunar hipotética que duraria 365 dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A primeira fase do concurso terá um prêmio de R$ 5,7 milhões para os vencedores, sendo R$ 2,3 milhões e R$ 3,4 milhões divididos em duas categorias. Enquanto a segunda terá uma recompensa de R$ 11,3 milhões, repartido em R$ 3,4 milhões e R$ 8 milhões para as duas categorias.





Objetivos do prêmio da Nasa





A competição é dividida em dois conjuntos, “Prototype Build Track” - Construção do Projeto - e “Digital Twin Track” - Trilha Gêmea Digital. O primeiro tem foco em planejar e desenvolver componentes de hardware e sistemas para reciclar resíduos sólidos na superfície lunar, enquanto o outro tem foco em projetar uma réplica virtual de um sistema para reciclar resquícios sólidos na Lua e fabricar produtos finais.





A executiva do programa de Prêmio, Desafios e Crowdsourcing da Nasa, Amy Kaminski, comentou, em comunicado, que “estamos buscando abordagens inovadoras do público para a gestão de resíduos na Lua e pretendemos levar as lições aprendidas de volta à Terra para o benefício de todos”.





A agência espacial estadunidense já realizou atividades anteriores, mas tinha como foco reduzir a massa e volume do lixo. A partir de agora, o objetivo será reciclar os resíduos em produtos que poderão ser utilizados para atividades de exploração fora do planeta, de forma que “pouco ou nenhum resto de descarte precise ser devolvido à Terra”.





Um grupo de especialistas analisará as inscrições e fará avaliações com base em regras disponibilizadas no link. Os projetos podem ser enviados, através de um formulário, até 31 de março de 2025 e os vencedores serão divulgados a partir de maio do ano que vem.