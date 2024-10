Um funcionário do museu neerlandês LAM jogou uma obra de arte que se parece com duas latas de cerveja vazias e amassadas no lixo. A obra, intitulada “All The Good Times We Spent Together” ("Todos os bons momentos que passamos juntos", em tradução livre), feita pelo artista francês Alexandre Laet, foi recuperada.

A obra foi pintada com tinta acrílica, à mão e “exigiu muito tempo para ser criada”, disseram representantes do museu.

Obras são deixadas em locais incomuns

As latas estavam no elevador, o que fez o funcionário do museu entender que eram lixo e descartá-las. Froukje Budding, porta-voz do LAM, disse à AFP que as artes ficam em lugares incomuns para “surpreender o visitante”.

Quem notou o desaparecimento da obra foi a curadora Elisah van den Bergh. Ela recuperou as latas de um saco de lixo bem a tempo, já que estavam prestes a serem jogadas fora.

A porta-voz do museu informou que a arte foi colocada em um “pedestal, local mais tradicional, para que ela possa descansar depois de uma aventura”. Ela ainda explicou que não há “nenhum ressentimento” em relação ao funcionário, que chegou recentemente ao museu.