Foz do Iguaçu é selecionada para receber museu francês

A cidade de Foz do Iguaçu receberá a primeira filial do Centre Pompidou de Paris na América Latina. A construção e instalação do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e o equipamento cultural francês.

Segundo a agência de notícias do Governo do estado, o espaço receberá um investimento de mais de R$ 200 milhões e deve ser aberto ao público até 2026. “Outros países já tentaram levar este museu mas não conseguiram, e Foz do Iguaçu foi estratégico para o Centro Pompidou”, celebra Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do Visit Iguassu.

O museu deverá ocupar uma área de aproximadamente 24 mil metros quadrados cedidos pela CCR Aeroportos, que administra o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A ideia é que ele seja localizado em um ponto de fácil acesso e próximo às principais atrações turísticas da região, como o Parque Nacional do Iguaçu.

O Centre National D’Art et de Culture Georges Pompidou é um complexo cultural e um dos locais mais visitados da capital francesa. Ele abriga diversos prédios como o Museu Nacional de Arte Moderna, a Biblioteca Pública, um centro de pesquisa em música e outros equipamentos culturais.

Para Jaime Mendes, a parceria trará bons frutos para a região de Foz do Iguaçu, principalmente com o chamado turismo cultural. Isso deve dar espaço a um novo nicho de mercado na cidade. “Iremos ter um novo momento na cidade visto que estaremos trabalhando a divulgação deste grande atrativo turístico onde as pessoas terão a oportunidade de conhecer grandes obras como as de Pablo Picasso e Salvador Dalí”.

Um pouco de história

Inaugurado em 1977, o Centro Pompidou foi concebido pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rodgers. No local, estão abrigadas algumas das mais importantes obras que representam a arte moderna e contemporânea da Europa, como telas de Picasso, Miró, Salvador Dalí, Mondrian, Pollock, Andy Warhol e outros. Ao todo, são mais de 120 mil obras de arte, datadas de 1905 até à atualidade.

Segundo a agência de notícias do Governo do Paraná, a unidade brasileira deve contar com obras oriundas da sede do museu, mas também dará espaço a nomes expoentes da arte latino-americana.

Já a cidade de Foz do Iguaçu é um importante centro turístico do sul do Brasil. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), apenas no primeiro semestre de 2024, somente o Parque Nacional do Iguaçu alcançou a marca de um milhão de visitantes, sendo 409.402 (41%) turistas vindos de outros países.

Para mais informações, basta acessar: https://www.hoteldelreyfoz.com.br