Empresa francesa apresenta máquina para reciclar fibras sintéticas e reduzir desperdício

A empresa francesa Carbios apresentou, nesta segunda-feira (2), uma máquina de preparação de fibras de poliéster com o objetivo de desenvolver a reciclagem industrial de resíduos têxteis, como os que se acumulam no deserto do Atacama, no Chile.



"Existe um mercado sendo criado para desenvolver a reciclagem industrial de resíduos têxteis", disse à AFP o diretor-geral desta empresa, Emmanuel Ladent.



"Não podemos mais permitir que aterros sanitários à céu aberto acumulem roupas usadas procedentes de países industrializados, como o deserto do Atacama, na América do Sul", acrescentou o dirigente, na apresentação em Clermont-Ferrand, na região central da França.



A start-up investiu cerca de 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões, na cotação atual) para desenhar, desenvolver e patentear esta máquina de demonstração única, que servirá para validar o processo de reciclagem têxtil, "antes de passar para escala industrial no início de 2025", segundo Ladent.



"Introduzimos camisetas, jaquetas de esqui e outras roupas esportivas usadas, que a máquina tritura, retira botões ou zíperes de resíduos têxteis e produz peças de um a dois cm², prontas para serem recicladas com nosso processo enzimático para remanufaturar novas fibras têxteis", explicou.



A Carbios também recebeu o apoio de marcas esportivas como Salomon, On Running e Puma, que buscam criar um processo circular para reutilizar as fibras recicladas.



De acordo com a Comissão Europeia, a União Europeia quer estabelecer "um mínimo de fibras recicladas na composição têxtil" até 2030.



