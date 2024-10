PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Hezbollah dispara contra Israel no dia do feriado de Yom Kippur

JERUSALÉM:

Hezbollah dispara contra Israel no dia do feriado de Yom Kippur

O movimento islamista libanês Hezbollah disparou mísseis contra uma base militar em Israel neste sábado (12), enquanto as tropas israelenses lutavam no Líbano e na Faixa de Gaza durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo.

JERUSALÉM:

Quantas crianças morreram no ataque do Hamas de 7 de outubro em Israel?

Um ano depois da incursão letal de milicianos do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, segue circulando todo tipo de versão sobre o número de crianças assassinadas. Uma contagem da AFP estabelece que 37 menores morreram, entre eles dois bebês.

WASHINGTON:

Kamala publica boletim médico para comprovar estado de saúde e confrontar Trump

A Casa Branca publicou neste sábado (12) um relatório médico que conclui que os 59 anos de Kamala Harris fornecem "resiliência física e mental necessária" para servir como presidente, em uma tentativa de pressionar o seu rival republicano Donald Trump a fazer uma publicação semelhante.

LOS ANGELES:

Apoiadoras de Kamala Harris criam linha de esmaltes para incentivar o voto nos EUA

A batalha pela presidência dos Estados Unidos está tão acirrada que duas apoiadoras de Kamala Harris decidiram combatê-la com as unhas e lançaram uma linha de esmaltes inspirada nos momentos virais da campanha da candidata democrata.

WASHINGTON:

Kamala Harris busca atrair eleitorado masculino em dura batalha eleitoral contra Trump

Kamala Harris faz um grande esforço para atrair os eleitores do sexo masculino, depois de o apelo de Barack Obama aos homens negros para que abandonem as atitudes machistas ter destacado uma questão fundamental para a democrata nas eleições presidenciais dos EUA em novembro.

ATENAS:

A difícil gestão da memória histórica em Atenas, libertada do jugo nazista há 80 anos

Atenas celebra, neste sábado (12), os 80 anos da libertação da ocupação nazista, com um trabalho de memória histórica em parte incompleto e dificultado durante décadas pela herança da guerra civil entre os comunistas e seus adversários.

HIROSHIMA:

Habitantes de Hiroshima veem Nobel da Paz como lembrete importante

O povo de Hiroshima, assim como os sobreviventes premiados com o Prêmio Nobel da Paz na sexta-feira, espera que o mundo nunca se esqueça dos bombardeios de 1945 no Japão, o primeiro e único ataque atômico da história.

PEQUIM:

China contrairá dívidas enormes para estimular a sua economia

A China anunciou, neste sábado (12), que vai recorrer massivamente à dívida pública, por meio de títulos especiais, para estimular a sua economia desacelerada e impulsionar o setor imobiliário e bancário.

XANGAI:

Sinner garante fim de ano como nº 1 e vai à final do Masters de Xangai com Djokovic

O tenista italiano Jannik Sinner venceu neste sábado (12) o tcheco Tomas Machac (N.33) e para se garantir como o número 1 do mundo ao final da temporada e avançar à final do Masters 1000 de Xangai, na qual terá pela frente o sérvio Novak Djokovic (N.4).

