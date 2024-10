O zagueiro da seleção francesa Ibrahima Konaté disse "não ter palavras para descrever o horror" da guerra em Gaza e no Líbano, ao ser questionado sobre o assunto dois dias antes do jogo da França contra Israel pela Liga das Nações da Uefa.

"O que vemos hoje nas redes sociais é abominável", comentou o jogador do Liverpool.

"As pessoas com quem eu mais me preocupo são os jovens, a nova geração", continuou Konaté.

Se os adultos "choram diante da televisão", "imaginem as crianças que pegam seus celulares (...) e dão de cara com vídeos onde crianças, adultos aparecem decapitados, todas essas coisas... Imaginem o impacto que isso pode causar psicologicamente", acrescentou.

"Combater o terrorismo (...) é uma coisa, mas os civis que não têm nada a ver com isso, que são mortos em massa, não tenho palavras para descrever isso, e isso me deixa mal", comentou o defensor que já vestiu a camisa da França 17 vezes.

Falando "em nome de todos os membros e jogadores da seleção francesa", Konaté concluiu com um apelo à "paz no mundo".

A França vai enfrentar Israel na quinta-feira, em Budapeste, e depois a Bélgica, na segunda-feira, em Bruxelas, pela Liga das Nações.

