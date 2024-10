PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

REIM, Israel:

Entre vigílias e protestos, Israel relembra o 1º aniversário do ataque mortal do Hamas

Israel relembra, nesta segunda-feira (7), o primeiro aniversário do ataque mortal do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023, com vigílias em homenagem às vítimas e manifestações para exigir a libertação dos reféns.

PARIS:

Quem são os reféns que permanecem em Gaza?

Após um ano sequestrados, o destino é incerto para os 63 reféns supostamente com vida que permanecem na Faixa de Gaza. Esses cativos são utilizados como moeda de troca pelo movimento islamista palestino Hamas para conseguir um cessar-fogo e a libertação de prisioneiros.

PARIS:

Dirigentes do mundo expressam sua 'dor' no aniversário de ataque do Hamas contra Israel

Dirigentes de todo o mundo expressaram, nesta segunda-feira (7), sua "dor" pelos ataques "atrozes" cometidos pelo Hamas contra Israel há exatamente um ano e manifestaram seu apego à paz, sem esquecer a situação dos palestinos, para quem estão previstas várias manifestações.

REIM:

Dor e lágrimas em homenagem às vítimas do festival de música de 7 de outubro

Centenas de pessoas observaram um minuto de silêncio ao amanhecer na cidade de Reim, no sul de Israel, local do ataque mortal do Hamas ao festival de música Nova, onde 370 participantes foram mortos.

=== NOBEL MEDICINA ===

ESTOCOLMO:

Dois americanos ganham o Prêmio Nobel de Medicina por avanços na regulação genética

O Prêmio Nobel de Medicina foi entregue nesta segunda-feira (7) aos americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun pela descoberta do microRNA, um novo tipo de molécula de RNA que desempenha um papel fundamental na atividade genética.

ESTOCOLMO:

Os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina nos últimos dez anos

Confira, a seguir, a lista dos laureados com o Prêmio Nobel de Medicina nos últimos dez anos, atribuído nesta segunda-feira (7) pela Assembleia Nobel do Instituto Karolinska, em Estocolmo:

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

OMAHA, Estados Unidos:

O "ponto azul" encoraja os liberais de Nebraska que poderiam decidir as eleições nos EUA

Situado no coração dos Estados Unidos, Nebraska é mais conhecido pelo seu milho, pelo seu gado e pela sua liga de futebol americano escolar do que pelas suas eleições. Algo que pode mudar drasticamente este ano.

OMAHA, Estados Unidos:

Confusão e engano em torno da luta pelo aborto em Nebraska

O aborto irá às urnas nos Estados Unidos no próximo mês. Mas só no estado do Nebraska é que os eleitores terão de escolher entre duas propostas contraditórias, no meio de acusações amargas de fraude de ambos os lados.

SALT LAKE CITY, Estados Unidos:

Republicanos em Utah perdoam o ceticismo climático de Trump, apesar de sofrerem na pele

Do seu rancho na margem norte do Salt Lake City, Joel Ferry é um espectador de primeira linha da mudança climática. Natural de Utah, este agricultor republicano viu a extensão de água diminuir em dois terços em 40 anos.

WASHINGTON:

'Armas fantasmas' e direitos de pessoas trans na agenda da Suprema Corte dos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos retorna do recesso de verão nesta segunda-feira com a regulamentação de armas de fogo fabricadas a partir de kits e cuidados de saúde para jovens trans na agenda.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Paris recebe a primeira grande retrospectiva da pintora brasileira Tarsila do Amaral

Quase cem anos após a exposição que a tornou conhecida em Paris, Tarsila do Amaral, a pintora modernista brasileira, recebe sua primeira grande retrospectiva no Museu do Luxemburgo, na capital francesa.

(Brasil arte, 593 palavras, já transmitida)

PARIS:

COP16, o encontro global na Colômbia para cumprir compromissos sobre biodiversidade

No final de outubro, a Colômbia recebe a COP16 sobre biodiversidade para impulsionar a ainda tímida implementação da rota que o mundo traçou há dois anos em um acordo histórico em Montreal para preservar a natureza até 2030.

(meio-ambiente diplomacia animais ONU natureza Colômbia oceano, 635 palavras, já transmitida)

PARIS:

Três grandes conferências e um tratado sobre plásticos: fim de ano movimentado para o meio ambiente

Três conferências internacionais sobre o clima, a biodiversidade e a desertificação, assim como uma última sessão de negociação para um novo tratado sobre o plástico são as próximas etapas em um final de ano muito intenso na frente da diplomacia ambiental.

(Azerbaijão Colômbia meio-ambiente diplomacia Coreia do Sul clima Arábia animais natureza COP16 COP29, 752 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Líder indígena espera que a Amazônia ganhe 'força' diante do mundo na COP16

Alex Lucitante não hesitou em proteger sua comunidade indígena das empresas mineiras e dos grupos armados na zona amazônica entre o Equador e a Colômbia. Olhando para a COP16, exige a inclusão dos povos indígenas na tomada de decisões.

(meio-ambiente biodiversidade ONU política COP16, 600 palavras, a ser transmitida)

