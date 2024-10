O Exército israelense anunciou que vários foguetes disparados do norte de Gaza cruzaram o sul de Israel neste domingo (6), um dia antes do aniversário do ataque do Hamas em 7 de outubro.

"Vários projéteis foram detectados cruzando o norte da Faixa de Gaza em direção ao território israelense. Um projétil foi interceptado e o restante caiu em campos", informou o Exército em comunicado.

As forças israelenses estão em alerta máximo na véspera da data que marca um ano do ataque do grupo islamista palestino.

