O governador da Flórida declarou estado de emergência no sábado (5), depois que meteorologistas alertaram sobre a chegada de um "grande furacão" na próxima semana, enquanto o estado do sudeste dos Estados Unidos ainda se recupera do mortal ciclone Helene.

Em uma publicação na rede social X, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA previu que a tempestade tropical Milton, atualmente cruzando o oeste do Golfo do México, "se fortalecerá e se transformará em um grande furacão à medida que se desloca em direção à Florida em meados da próxima semana".

O governador do estado, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 35 condados enquanto aguarda a chegada de Milton a este estado, acostumado a tempestades e onde o furacão Helene deixou pelo menos 14 mortos no final do mês passado.

Dependendo de sua trajetória, Milton pode causar mais danos a áreas da costa da Flórida após a passagem de Helene, que tocou o solo em 26 de setembro como um poderoso furacão de categoria 4 com ventos sustentados de 225 km/h.

Helene avançou para os estados da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, causando inundações históricas e deixando pelo menos 220 mortos, segundo uma contagem da AFP baseada em anúncios oficiais.

Os pesquisadores afirmam que a mudança climática provavelmente desempenha um papel na rápida intensificação das tempestades, que são combinadas às águas oceânicas mais quentes que as alimentam.

As previsões iniciais mostram que Milton provavelmente cruzaria a Flórida em direção ao oceano Atlântico, com o Centro Nacional de Furacões (NHC) alertando sobre possíveis "impactos potencialmente mortais em áreas da costa oeste da Flórida na terça ou quarta-feira".

bur-des/mtp/ag/dbh/yr