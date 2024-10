LeBron James falou nesta segunda-feira (30) sobre o prazer que vem tendo ao treinar com seu filho Bronny no Los Angeles Lakers como preparativo para a próxima temporada da NBA.

"É muita emoção, pura alegria, poder vir trabalhar todos os dias, trabalhar duro com seu filho e vê-lo continuar crescendo", explicou 'King James' no dia aberto à imprensa em El Segundo, ao sul de Los Angeles.

"Nós pressionamos um ao outro. Ele me incentiva, eu o incentivo. Estimulamos nossos companheiros de equipe e vice-versa. Então é um momento muito feliz, não só para mim, mas para nossa família. É incrível. Dá muita vida", disse o ala.

James, o maior cestinha de todos os tempos da liga norte-americana, começará sua 22ª temporada na NBA em outubro, aos 39 anos.

Ao lado de Bronny, que fará 20 anos no domingo, LeBron formará a primeira dupla de pai e filho a jogar simultaneamente na NBA.

"Nossa família está muito orgulhosa dele", disse LeBron sobre seu filho mais velho. "Veremos se teremos oportunidades de dividir a quadra durante a temporada. Obviamente, será incrível. Estamos ansiosos por isso".

Bronny James foi escolhido em junho passado pelo Lakers em 55º lugar no Draft após uma temporada universitária muito discreta, para que pudesse passar grande parte de seu primeiro ano com os Lakers treinando na liga afiliada da G-League.

Quando questionado se o relacionamento em casa havia mudado, LeBron observou que entre eles "não há tanta interação diária".

"Ele desce para comer, vai para o quarto, joga videogame. E eu estou lá embaixo com minha esposa, assistindo a um filme", disse LeBron. "Não fazemos revisões diárias para falar de trabalho".

"Obviamente, jogo na NBA há mais tempo que ele, então ele entende as nuances do jogo", lembrou. "Mas ele é um homem agora e é hora de aprender e melhorar".

Bronny, por sua vez, compartilhou o entusiasmo de jogar ao lado de um dos melhores jogadores de basquete da história.

"É uma loucura estar nos treinos com seu pai, competindo em alto nível", disse o jovem ala-armador, que também quer acabar com as especulações de que deve sua posição à influência de LeBron.

"Estou pegando todas essas coisas, as críticas e as reações negativas direcionadas a mim e as transformando em algo que me sirva como combustível", comentou.

- Muita energia "no tanque" -

Campeão olímpico pela terceira vez em Paris, James disse não se sentir fisicamente "exausto como da última vez" em que participou dos Jogos de Londres-2012.

"Tive um ótimo verão. Me sinto muito bem fisicamente, forte, revigorado, ansioso para voltar ao trabalho amanhã", garantiu James, que disse ainda ter "muita energia no tanque".

"Quando você está com outros 11 talentos incríveis, alguns dos melhores que já vimos, é uma grande alegria poder jogar este jogo e fazê-lo em alto nível", disse James sobre compartilhar o vestiário com Stephen Curry, Kevin Durant e as demais estrelas do 'Team USA'.

Vencedor de quatro anéis da NBA, James observou que a experiência olímpica também alimentou sua vontade de voltar ao topo.

"Foi muito bom jogar um basquete significativo no mais alto nível", disse James, ausente das finais da NBA desde seu último título em 2020.

"Esse fogo e esse desejo voltaram para mim. Eu disse: 'Ok, é disso que se trata'", disse LeBron, que igualará o recorde de 22 temporadas na NBA do agora aposentado Vince Carter.

