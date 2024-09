Cinco incêndios florestais aconteciam simultaneamente nesta terça-feira (24) em Quito, voltando a cobrir a capital do Equador de fumaça e cinzas, como há três semanas, informou o prefeito Pabel Muñoz.

“A situação neste momento é crítica. Continuará durante a noite", disse o prefeito. Três helicópteros militares e dos bombeiros trabalhavam no combate às chamas.

Moradores relataram a queda de cinzas em áreas do norte da cidade e no centro histórico, que faz parte do Patrimônio Cultural da Humanidade e abriga as sedes dos governos federal e municipal.

Há três semanas, quatro incêndios florestais cobriram de fumaça e cinzas vários setores da capital e seus arredores, sem afetar as operações no aeroporto.

O Equador enfrenta a pior seca em seis décadas, que resultou em incêndios florestais, afetou o fornecimento de água e a produção agrícola e levou ao racionamento de energia.

Devido ao fogo, o município de Quito anunciou o fechamento de uma via estratégica que liga o norte ao sul da capital. Os incêndios geraram caos no trânsito, agravado por apagões que afetaram os semáforos.

sp/atm/lb