Um deputado estadual de Kentucky, nos Estados Unidos, está sendo acusado de apalpar a genitália de uma dançarina de boate de striptease e oferecer US$ 5 mil (R$ 27,5 mil) a uma stripper por sexo - as situações aconteceram em momentos distintos. O democrata foi expulso do local, na última sexta (20/9), de acordo com o jornal Lexington Herald-Leader, que investigava a vida do político.





Daniel Grossberg, de 45 anos, já recebeu alegações de que assediou sexualmente várias mulheres jovens. Devido à série de acusações, figuras políticas importantes do Kentucky - estado onde prostituição é crime -, incluindo democratas, pediram que Grossberg renunciasse ao mandato.

Deputado teria feito ameaças

O parlamentar, supostamente embriagado, teria dito “Você não sabe quem eu sou” ao gerente da boate adulta enquanto era expulso. Além disso, Grossberg teria alertado que “poderia fechar este lugar”.

O gerente do clube de strip rebateu dizendo que “não importa se você é Donald Trump. Não importa quem você é. Você não pode tratar garotas assim”. O coproprietário do local, Milford Renfrow, relatou que o deputado chamou as garotas de nomes vulgares, desrespeitando-as.

De acordo com o jornal, Grossberg, que é casado, frequenta o clube regularmente. A advogada do deputado, Anna Whites, negou que seu cliente tenha se comportado de maneira imprópria na boate ou abusado de sua posição de político.