O Paris Saint-Germain do técnico Luis Enrique perdeu seus primeiros pontos da temporada no empate fora de casa com o Reims (1-1), neste sábado (21), pela quinta rodada da Ligue 1 francesa, em que o Lille, outra equipe que também está disputando a Champions, empatou em casa com o Strasbourg (3-3).

O PSG havia vencido os primeiros quatro jogos do campeonato, além da partida de abertura da Liga dos Campeões contra o Girona.

A equipe local, quinta colocada na tabela, saiu na frente por meio do atacante japonês Keito Nakamura (9') após um passe do compatriota Junya Ito, mas Ousmane Dembelé, em grande fase, deu o empate ao seu time (68'), que vai dormir na liderança (13 pontos), mas pode ser alcançado por Olympique de Marselha e Monaco, ambos com dez pontos, no domingo.

Com o quarto gol da temporada, Dembelé já superou sua marca da última temporada no campeonato francês (3).

O ex-ponta do Barcelona, que também marcou pela seleção francesa na recente janela contra a Bélgica (3-1), evitou a primeira derrota do PSG depois de uma série de vitórias contando o campeonato nacional e a vitória por 1 a 0 sobre o Girona na Liga dos Campeões na quarta-feira.

Os parisienses mantêm uma vantagem de três pontos sobre o Olympique de Marselha, que na noite de domingo vai enfrentar o Lyon fora de casa.

Horas antes, o Lille havia começado bem contra o Strasbourg, fazendo 2 a 0 com dois gols do kosovar Eden Zhegrova. Mas a defesa dos 'Dogos' sofreu três gols em pouco mais de meia hora de jogo, entre o minuto 30 e o 66.

O artilheiro canadense Jonathan David salvou um ponto de pênalti aos 84 minutos, evitando que o Lille sofresse a quinta derrota consecutiva contando todas as competições.

No terceiro empate do dia, o Lens somou um ponto no último segundo na visita ao Rennes (1-1).

O atacante Arnaud Kalimuendo abriu o placar no primeiro tempo convertendo um pênalti (24') e o atacante angolano M'Bala Nzola empatou nos acréscimos (90'+6).

O Lens é o quarto colocado enquanto espera dos jogos deste domingo, nos quais também se destaca o duelo Monaco-Le Havre.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Saint-Etienne 8 - 0

- Sábado:

Lille - Strasbourg 3 - 3

Rennes - Lens 1 - 1

Reims - PSG 1 - 1

- Domingo:

(10h00) Monaco - Le Havre

(12h00) Angers - Nantes

Brest - Toulouse

Montpellier - Auxerre

(15h45) Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 13 5 4 1 0 17 4 13

2. Olympique de Marselha 10 4 3 1 0 12 4 8

3. Monaco 10 4 3 1 0 7 1 6

4. Lens 9 5 2 3 0 5 2 3

5. Reims 8 5 2 2 1 7 7 0

6. Nice 7 5 2 1 2 14 6 8

7. Rennes 7 5 2 1 2 9 6 3

8. Nantes 7 4 2 1 1 6 3 3

9. Lille 7 5 2 1 2 8 7 1

10. Strasbourg 6 5 1 3 1 11 10 1

11. Le Havre 6 4 2 0 2 6 7 -1

12. Toulouse 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Lyon 4 4 1 1 2 4 8 -4

14. Brest 3 4 1 0 3 6 10 -4

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 9 -6

16. Saint-Etienne 3 5 1 0 4 1 15 -14

17. Angers 1 4 0 1 3 2 8 -6

18. Montpellier 1 4 0 1 3 2 13 -11

./bds/ali-eba/fbx/iga/mfr/aam