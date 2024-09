PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BEIRUTE:

Israel ataca posições do Hezbollah no Líbano após onda de explosões

Israel efetuou centenas de bombardeios contra posições do movimento islamista Hezbollah no Líbano, poucas horas após o líder desta milícia pró-Irã ter prometido "duras represálias" às explosões de aparelhos de comunicação do grupo que deixaram 37 mortos e milhares de feridos.

(Israel Líbano palestinos conflito tecnologia aviação)

PARIS:

'Cavalo de Troia' moderno: os dois dias de caos no Líbano

Durante dois dias, centenas de pagers e walkie-talkies, ferramentas comuns de comunicação, foram transformados em dispositivos explosivos no Líbano e na Síria, em uma das operações secretas mais espetaculares das últimas décadas.

(Líbano Palestinos conflito Israel Líbano)

WASHINGTON:

Biden diz a Trump que os migrantes são o 'sangue' dos Estados Unidos

Se Donald Trump quer "baixar a temperatura política, deve parar de dizer que os migrantes estão envenenando o sangue dos Estados Unidos, eles são o sangue dos Estados Unidos", e deve assumir o compromisso de "aceitar os resultados" das eleições, afirmou o presidente Joe Biden na quinta-feira (19).

(EUA eleições política migração)

NAÇÕES UNIDAS:

Chefes de Estado se reunirão na ONU em meio a aumento de crises mundiais

Mais de 130 chefes de Estado e de Governo são esperados a partir de domingo (22) em Nova York para o grande encontro anual da ONU em um mundo em chamas devido às guerras na Faixa de Gaza, na Ucrânia e no Sudão, e diante das crises humanitárias que ameaçam a paz mundial.

(ONU clima diplomacia conflitos democracia)

CIDADE DA GUATEMALA:

Cinco pontos fundamentais do processo de renovação do poder Judiciário na Guatemala

O Congresso da Guatemala elegerá os novos magistrados da Suprema Corte a partir da próxima semana, em um processo crucial para a luta contra a corrupção neste país em que o pode Judiciário é "sequestrado pelas máfias", segundo o presidente Bernardo Arévalo.

(Guatemala justiça corrupção política parlamento ONG)

POPAYAN:

Familiares de ex-soldados colombianos presos na Rússia pedem seu retorno

"Também estamos presos", diz Cielo Paz agarrada aos braços de sua filha enquanto aguarda ansiosamente a chegada de seu esposo, José Medina, um militar aposentado que planejava voltar à sua Colômbia em julho depois de combater na Ucrânia. Mas não retornou.

(Colômbia Venezuela justiça Rússia diplomacia guerra Ucrânia prisão)

LONDRES:

Quase 40 mulheres 'de todo o mundo' acusam o falecido magnata Mohamed Al Fayed de agressões sexuais

Um total de 37 mulheres "de todo o mundo" acusaram o falecido bilionário egípcio Mohamed Al Fayed – pai de Dodi, ex-parceiro da princesa Diana, que foi dono da icônica loja de departamentos britânica Harrods – de agressão sexual, anunciaram seus advogados nesta sexta-feira (20).

(GB empresas gente mulheres)

PARIS:

Impacto das agressões sexuais na infância ronda julgamento por estupros na França

Dominique Pelicot, julgado na França por drogar sua esposa para estuprá-la ao lado de dezenas de desconhecidos, afirmou que sofreu agressões sexuais quando criança, mas o impacto desse trauma em seus atos deve ser tratado com cautela, segundo os especialistas.

(França infância Mulheres estupro medicamentos)

SAN SEBASTIAN:

Estreia mundial de 'Emmanuelle' abre o Festival de San Sebastián

A estreia mundial do remake feminista do clássico erótico francês "Emmanuelle" será nesta sexta-feira (20) no festival de cinema San Sebastián, onde o ator espanhol Javier Bardem receberá seu honorário Prêmio Donostia.

(França Espanha cinema)

XANGAI:

Pais em tempo integral desafiam a tradição patriarcal na China

A mulher trabalha. Ele, desempregado por opção, brinca com os filhos, cozinha e cuida da casa: Chen Hualiang, 40 anos, é pai em tempo integral, um cenário antes impensável na sociedade chinesa.

(China família Mulheres Homens)

PARIS:

Novos tratamentos contra o Alzheimer: revolução ou ilusão?

Dois novos medicamentos que prometem abrandar a doença de Alzheimer geram controvérsias no mundo da medicina. Alguns pensam que são uma oportunidade sem precedentes. Outros os veem como uma nova desilusão após décadas de investigações mal-sucedidas.

(Saúde ciência medicamentos)

