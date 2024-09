Os preços do petróleo fecharam em alta, nesta quinta-feira (19), sustentados pelo forte corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro avançou 1,67%, a 74,88 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro subiu 1,47%, a 71,95 dólares.

"Assistimos ao grande retorno do apetite pelo risco", um movimento vinculado à decisão do Fed, explicou Bart Melek, da TD Securities.

"Esperamos uma série de reduções significativas dos juros, o que vai melhorar o panorama para a demanda de petróleo", destacou o analista.

A flexibilização da política monetária reduz o custo do dinheiro e, portanto, favorece o consumo de bens e serviços, particularmente da energia.

Além disso, quando um banco central baixa seus juros, fragiliza sua moeda. E como o petróleo é negociado em dólar, o barril fica mais barato para os investidores em outras moedas.

O preço do WTI recuperou cerca de 10% em uma semana.

Apesar da alta recente, Mark Waggoner, da Excel Futures, estima que o petróleo cru baixará no curto prazo.

"A perda de valor do dólar vai ajudar o petróleo, mas é a relação oferta-demanda que terá a maior influência" e porá pressão nos preços, explicou.

O mercado espera um excedente de oferta de petróleo cru em 2025, particularmente devido a uma fragilização da economia chinesa.

