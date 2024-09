O líder do Hamas, Yahya Sinwar, disse, nesta segunda-feira (16), que o movimento islamista palestino está preparado "para uma longa guerra de desgaste" contra Israel na Faixa de Gaza, com a ajuda de seus aliados regionais, apoiados pelo Irã.

Sinwar, que assumiu a liderança do grupo no mês passado após o assassinato de Ismail Haniyeh, falou em uma carta aos rebeldes huthis do Iêmen.

"Estamos preparados para uma longa guerra de desgaste", disse o líder do Hamas, afirmando que os grupos apoiados pelo Irã, tanto em Gaza como no Iraque, no Líbano e no Iêmen, "vão acabar com as aspirações de Israel".

Os combates continuavam nesta segunda na Faixa de Gaza, onde médicos e socorristas anunciaram a morte de mais de 20 pessoas durante o dia.

Ainda nesta segunda, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, alertou os Estados Unidos de que as perspectivas de evitar uma escalada na fronteira norte com o movimento islamista libanês Hezbollah estão se esgotando.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem trocado fogo transfronteiriço quase diariamente com as forças israelenses desde que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, iniciando a guerra em Gaza.

O ataque do movimento palestino naquele dia causou a morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, de acordo com um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Dos 251 sequestrados durante a incursão islamista, 97 continuam cativos, dos quais 33 foram declarados mortos pelo Exército israelense.

Pelo menos 41.226 palestinos morreram nos bombardeios e combates da ofensiva israelense, que devastou Gaza, segundo Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

