Donald Trump fala durante uma entrevista coletiva no Trump National Golf Club, em Los Angeles, na sexta-feira (13/9)

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O candidato presidencial republicano Donald Trump está seguro após uma troca de tiros entre duas pessoas do lado de fora do seu clube de golfe na Flórida neste domingo (15).





"O presidente Trump está seguro após tiros nos arredores [do clube]. Não há mais detalhes no momento", afirmou o porta-voz da campanha, Steven Cheung, em um comunicado.





A campanha de Trump havia dito anteriormente que ele estava seguro após tiros nas proximidades do local, mas não deu detalhes.





O incidente ocorreu fora do Trump International Golf Course, em West Palm Beach.

O episódio acontece dois meses após Trump ser ferido numa tentativa de assassinato na Pensilvânia, em 13 de julho.





Trump foi atingido de raspão na orelha direita e um participante do comício foi morto no tiroteio. O atirador, identificado como Thomas Crooks, de 20 anos, foi baleado e morto por um atirador do Serviço Secreto.