O presidente Joe Biden pediu a seu antecessor e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, que pare de alimentar as tensões contra os haitianos ao espalhar a farsa de que migrantes comem animais de estimação em uma cidade no nordeste do país.

"Isso tem que parar, o que ele está fazendo, tem que parar", disse Biden na Casa Branca, dois dias depois de Trump ter espalhado este falso boato durante um debate eleitoral com Kamala Harris.

"Não há lugar nos Estados Unidos" para tais comentários, disse o presidente.

