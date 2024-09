O debate entre Kamala Harris e Donald Trump, nesta terça-feira (10), começou "quente". Logo nos 10 primeiros minutos, os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos trocaram acusações sobre a situação econômica do país e sobre os legados que o democrata Joe Biden, de quem Kamala é vice-presidente, e que o próprio Trump deixaram.

Logo na primeira pergunta, quando foi questionado sobre políticas econômicas, Trump já colocou a culpa nos imigrantes: "são perigosos, são criminosos, e temos que tirá-los daqui", afirmou. O candidato republicano alegou que os afro-americanos e os hispânicos "roubam" os empregos dos Estados Unidos.



Kamala respondeu no mesmo tom, dizendo que, quando foi presidente, Donald Trump "nos deixou a maior taxa de desemprego desde a grande depressão; nos deixou a pior crise de saúde em um século; nos deixou o pior ataque à democracia das história deste país". A candidata democrata afirmou ainda que a proposta do adversário é a de isentar de impostos apenas para os ricos. Trump, por sua vez, negou o envolvimento no episódio da invasão do Capitólio: "não tenho nada a ver com isso", alegou.



Ao falar sobre a política externa, Trump declarou que protegeu a economia taxando produtos provenientes da China. Kamala aproveitou para atacar o adversário, ponderando que os Estados Unidos deveriam se capacitar para concorrer com o país asiático, em vez de tomar medidas protecionistas. "Investir em tecnologia e em inteligência artificial", pontuou.

O candidato republicano reagiu chamando a adversária de "marxista". "O pai dela é um professor marxista de economia", declarou. Ele disse ainda que Biden, do qual Kamala é vice-presidente, destroçou a economia, e chamou as propostas econômicas do Partido Democrata de "loucas". "Ela odeia o nosso país," referindo-se à rival.





Ao falar sobre as políticas contra o aborto que o Partido Republicano vem tomando, Trump se esquivou, dizendo que as medida a respeito desse tema cabem a cada um dos estados, e não ao governo federal. Kamala reagiu dizendo que o adversário aparelhou a Suprema Corte quando foi presidente.

Trump retomou o tema de bloquear a imigração várias vezes, ainda durante o primeiro bloco. "Estão destruindo a essência desse país", afirmou.