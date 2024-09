Pelo menos 26 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação no domingo na costa de Mbour, no oeste de Senegal, uma nova tragédia da emigração clandestina com destino à Europa, de acordo com um balanço atualizado pela Marinha nesta terça-feira (10).

A força náutica recuperou 17 corpos nesta terça, informou a entidade nas redes sociais.

"Ao todo, foram recuperados 26 corpos neste naufrágio", incluindo os nove resgatados desde domingo, dia que a embarcação "envolvida na imigração irregular" naufragou na costa de Mbour.

As autoridades senegalesas interceptaram mais dois barcos transportando 421 migrantes irregulares, incluindo 20 crianças, anunciaram na noite de segunda-feira, sem detalhar o local exato da intervenção ou a nacionalidade dos migrantes.

As vítimas identificadas até agora são majoritariamente de Mbour, um importante porto de pesca, disse o prefeito Amadu Diop à agência de notícias senegalesa APS.

O Senegal é um dos principais pontos de partida para milhares de africanos que percorrem a perigosa rota atlântica e tentam chegar à Europa, muitos deles através do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

Mais de 22.000 migrantes chegaram às Ilhas Canárias desde o início do ano, mais que o dobro registrado em 2023.

