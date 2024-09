O funeral da maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei, que morreu no Quênia depois de ter sido queimada pelo companheiro, será realizado no dia 14 de setembro no seu país natal, anunciaram neste domingo (8) os organizadores da cerimônia.

"A data do enterro de Rebecca Cheptegei foi marcada para 14 de setembro, no subcondado de Kongasis, distrito de Bukwo [leste de Uganda]", disse Beatrice Ayikoru, secretária-geral do Comitê Olímpico de Uganda e membro do Comitê Organizador sobre o funeral da atleta de 33 anos, que participou dos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto.

Bukwo é a terra natal da família de Rebecca e faz fronteira com o Quênia. Fica a cerca de 380 quilômetros de Kampala, capital de Uganda.

Rebecca Cheptegei morreu na quinta-feira, quatro dias após um homem, apresentado como seu namorado, ter ateado fogo em seu corpo no Quênia. Segundo o jornal The Standards, as filhas da atleta, de 9 e 11 anos, estavam presentes no momento do ataque.

Neste domingo, por ocasião das maratonas dos Jogos Paralímpicos de Paris, os organizadores do evento prestaram uma homenagem a Rebecca, que disputou a maratona olímpica feminina no dia 11 de agosto, onde terminou na 44ª posição.

