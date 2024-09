A nadadora chinesa Yuyan Jiang venceu neste sábado (7) a final dos 100 metros costas da categoria S6, conquistando assim a sétima medalha de ouro nesta edição, o que a torna a pessoa que mais títulos conquistou nos Jogos Paralímpicos de Paris.

Em clima de entusiasmo na piscina de Nanterre, Yuyan Jiang venceu com o tempo de 1 minuto, 19 segundos e 44 centésimos, estabelecendo um novo recorde mundial.

"Estou muito orgulhosa, todos os Jogos de Paris 2024 foram uma experiência perfeita para mim", disse ela à imprensa. "É realmente incrível, estou cumprindo cada meta, descanso e começo de novo", sorriu.

A americana Ellie Marks terminou em segundo (1m20s34) e a canadense Shelby Newkirk em terceiro (1m22s24).

A nadadora de 19 anos, amputada do braço direito e da perna direita, venceu todas as provas em que participou nos Jogos de Paris, que terminam no domingo.

Neste sábado ela também participa do revezamento 4x100 metros misto 34 pontos.

Jiang Yuyan começou sua campanha em Paris vencendo os 50m livre no primeiro dia de competição.

Na sequência, venceu o revezamento misto 4x50m livre 20 pontos, os 50m borboleta S6, os 100m livre S7 e os 4x50m medley 20 pontos.

Na sexta-feira, ela venceu os 400 metros livre S6.

Ela compete nas categorias reservadas a atletas com deficiência física. As corridas podem ser disputadas por nadadoras cuja deficiência é de natureza muito diferente, mas cuja capacidade de desempenho é considerada comparável.

Com apenas 16 anos, a nadadora chinesa já conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Seus sucessos na piscina de Nanterre lhe permitiram acumular mais títulos do que outro grande destaque da paranatação, a bielorrussa Ihar Boki, que conquistou cinco.

O recorde de medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos Paralímpicos pertence à nadadora americana Trischa Zorn, com dez medalhas de ouro em Seul-1988 e também em Barcelona-1992. Além dessas ainda conquistou duas de prata.

Antes disso, em 1968, o italiano Roberto Marson também obteve dez, mas tendo participado da natação, atletismo e esgrima. E sua compatriota italiana Maria Scutti também alcançou o mesmo saldo, participando também em diversas modalidades.

