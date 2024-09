PRINCIPAIS NOTÍCIAS

Papa Francisco defende uso justo dos recursos naturais

PORT MORESBY:

Papa Francisco defende uso justo dos recursos naturais para o 'bem-estar de todos'

O papa Francisco pediu neste sábado (7) uma exploração justa dos recursos naturais para promover "o bem-estar de todos", durante sua visita a Papua-Nova Guiné, país pobre da Oceania, mas com grandes reservas minerais.

CARACAS:

Oposição denuncia cerco e corte de energia na embaixada da Argentina na Venezuela

A oposição venezuelana denunciou neste sábado (7) um novo episódio de "cerco" por parte de agentes "encapuzados" posicionados diante da embaixada da Argentina em Caracas, onde seis colaboradores da líder opositora María Corina Machado estão refugiados desde março.

SÃO PAULO:

Bolsonaro mobiliza base em prol da 'liberdade' após bloqueio do X no Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou neste sábado (7) seus apoiadores em São Paulo para uma manifestação em prol da "liberdade", em meio ao bloqueio da rede social X no Brasil, acusada de desinformação

CERNOBBIO:

Em busca de armas, Zelensky garante apoio da primeira-ministra italiana

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, garantiu neste sábado (7) seu apoio inflexível à Ucrânia durante uma reunião com o presidente Volodimir Zelensky, que pede mais armas aos aliados ocidentais em um momento de avanço das tropas de Moscou no front leste.

FAIXA DE GAZA:

Guerra entre Israel e Hamas em Gaza completa 11 meses sem sinal de trégua

A guerra entre Israel e o Hamas em Gaza completa 11 meses neste sábado (7), sem sinais de um acordo de trégua, que permitiria o fim dos bombardeios israelenses e a libertação dos reféns sob poder do movimento islamista palestino.

(Gaza conflito Hamas Palestinos Israel, 670 palavras, já transmitida)

ENDARASHA:

Número de mortos em incêndio em escola no Quênia sobe para 18

O incêndio em uma escola do ensino fundamental no Quênia deixou pelo menos 18 mortos, segundo um balanço atualizado divulgado neste sábado (7) pelo governo, que também menciona dezenas de alunos desaparecidos, o que aumenta a angústia entre as famílias.

ARGEL:

Argelinos comparecem às urnas para eleição presidencial

Após uma campanha apática, os argelinos comparecem às urnas neste sábado (7) para a eleição presidencial, na qual Abdelmadjid Tebboune é favorito para obter um segundo mandato.

VENEZA:

Acompanhamento da premiação do Festival de Cinema de Veneza

WASHINGTON:

Cápsula espacial da Boeing retorna à Terra sem a tripulação por dúvidas de segurança

A cápsula Starliner, da Boeing, retornou neste sábado à Terra sem os dois astronautas que viajaram nela para a Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) em junho, devido a preocupações da Nasa com a segurança da aeronave.

