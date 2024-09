Uma brasileira foi esfaqueada por um amigo na Inglaterra, no sábado (31), após recusar um pedido de namoro do agressor, de acordo com informações fornecidas pela família da vítima.





A vítima, identificada como Anna Gleicy Helrigle de Brito, de 27 anos, estava trabalhando quando foi atacada. Ela precisou ser hospitalizada devido à gravidade dos ferimentos.

As autoridades locais estão investigando o caso e trabalharam para garantir que o responsável pelo ataque seja responsabilizado. A família da vítima também fez um apelo para que o agressor seja punido.

“Ela estava fazendo uma coleta de uma entrega de comida. Então, ele desferiu uma facada na barriga dela e ela caiu no chão. No que ela caiu no chão, ele foi pra cima dela e conseguiu dar mais uma facada que pegou no braço dela. Ela não conseguia levantar”, diz a irmã dela, Danyella Angel Helrigle às autoridades locais.







Segundo informações do site da Polícia do Condado de Kent, um homem de 29 anos foi preso na Escócia, na segunda-feira (2). Ele foi localizado dois dias após cometer o crime.







A família de Anna afirmou ainda que o namorado dela, que também é brasileiro, estava no momento do crime. Ele acabou ficando ferido após partir para cima do suspeito. Outro entregador também foi ferido pelo rapaz.